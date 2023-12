Ihr Kinderlein jazzet

Die JazzTaste Bigband aus Wertingen hat ihr alljährliches Weihnachtskonzert veranstaltet.

Die JazzTaste Bigband hat zum jährlichen Weihnachtskonzert eingeladen. Der Abend wurde von der ReGy-Band, der Schülerbigband der Realschule und des Gymnasiums, mit einigen Stücken eröffnet. Das Ensemble hat sich nach der langen Corona-Pause und seit ihren vorherigen Konzerten sichtlich weiterentwickelt, und es machte den Zuhörerinnen und Zuhörern Freude, den 20 Musikerinnen und Musikern zuzusehen und zuzuhören. Bandleader Tobi Wiedenmann führte gewohnt witzig und spontan durch das Programm. Mit Anekdoten aus dem Bandleben brachte er das Publikum regelmäßig zum Lachen und sorgte für ein lockeres Ambiente.

Wertinger JazzTaste Bigband stimmt Weihnachtschoral an

Nach einer kurzen Pause übernahm die JazzTaste Bigband und stimmte – für eine Bigband ungewöhnlich – einen Weihnachtschoral an. Der gewaltige Sound der Bigband „machte Hörgeräte überflüssig“, scherzte Wiedenmann nach dem klangstarken Intro.

Ein gemeinsames Weihnachtskonzert präsentierte die JazzTaste Bigband gemeinsam mit der ReGy-Band in Wertingen. Foto: Stefan Buchele

Klassiker wie "All I Want For Christmas Is You", großartig gesungen von Carola Egger, oder "Last Christmas" als Swing-Version sorgten für ein wohlig-weihnachtliches Gefühl. Das Highlight des Programms war das Stück „Shofukan“, mit dem die Grammy ausgezeichnete Band Snarky Puppy jüngst für Furore sorgte. Hier war die Rhythmusgruppe um Matthias Schäffler in besonderer Weise gefordert, und der Bandklang wurde durch Effekte und elektronische Instrumente erweitert.

Besonderer Applaus für den neuen Pianisten der Bigband Wertingen

Besonderen Applaus spendete das Publikum den Solisten Axel Feld, Alex Stütz, Yvonne Rothbauer, Seppi Gaag und Jakob Hof. Auch der neu zur Band gekommene Pianist Marcel Liepert konnte mit mehreren Soli begeistern. (AZ)

Ihr Jahreskonzert spielt die JazzTaste Bigband am Wochenende 24./25. Februar mit komplett neuem Programm und lädt dazu bereits jetzt herzlich ein.