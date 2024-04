In Wertingen steht schon bald wieder das Volksfest an

Im Mai geht es wieder los auf dem Festplatz in der Industriestraße. Die Festwirtsfamilie Schmid blickt auf 20 Jahre zurück. Das Programm fürs Volksfest steht.

Ein saftiges Hendl, eine süffige Maß Bier, zünftige Blasmusik oder fetzige Partymusik: Der Volksfest-Fan kommt in Wertingen seit vielen Jahren auf seine Kosten. Und das ist seit 20 Jahren dem Engagement von Festwirt Werner Schmid zu verdanken, der mittlerweile von seinen beiden Kindern Stefanie und Werner junior nicht nur im Unternehmen, sondern auch an den Volksfest-Tagen tatkräftig unterstützt wird. Zum großen Jubiläum hat sich die Festwirtsfamilie auch wieder viele Schmankerl für die Besucherinnen und Besucher einfallen lassen.

Anfang Mai startet das Volksfest in Wertingen

Angefangen von bekannten Party- und Volksfestbands über Programme speziell für Familien – wie den Kindernachmittag am Samstag, 4. Mai, mit dem Mitmachkonzert und „Andi und die Affenbande“ –, gibt es am ersten Volksfesttag, dem 1. Mai, bereits ab 10.30 Uhr das Bier zum Preis von 6,90 Euro – wie vor 20 Jahren. „Wir wollen damit an unsere Anfänge an der Industriestraße erinnern und unseren treuen Besucherinnen uns Besuchern etwas zurückgeben“, so Werner Schmid, der für diesen Tag zusätzlich die aus dem Fernsehen bekannte und erfolgreiche Sängerin Anna-Carina Woitschack als Stargast engagiert hat. Ab 17 Uhr tritt sie mit der Partyband Michael Fischer auf. Bereits ab 11 Uhr sorgt das Duo „Lethes Dance“ mit Josef Baur, der seit Beginn des Schmidschen Volksfests mit an Bord ist, für Stimmung. Am Vatertag in der zweiten Festwoche wird traditionell auch wieder die allseits beliebte Oldtimer- und Sportwagen-Schau auf dem angrenzenden Parkplatz präsentiert.

Den traditionellen Anstich gibt es am zweiten Festtag um 18 Uhr. „Auch dieses Jahr, nach dem großen Erfolg 2023, wird es den feierlichen Fahneneinzug der Vereine geben. Die größte Vereinsgruppe, die geschlossen einmarschiert, erhält 50 Liter Freibier von uns“, verkündet der Festwirt, der sich jetzt schon auf alle Festtage freut und sich an seine Anfänge erinnert: „Als ich damals gefragt wurde, ob ich das Fest machen will, sagte ich, fragt erst mal die anderen und wenn es keiner machen will, könnt ihr euch ja wieder melden.“ Der Rest ist Geschichte.

Info: An der Industriestraße kann vom 1. bis 5. und vom 8. bis 12. Mai wieder auf dem Volksfest gefeiert werden. Weitere Infos gibt es unter www.wertinger-volksfest.de

