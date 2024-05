Musik kennenlernen am Tag der offenen Tür

Die Musikschule in Wertingen veranstaltet im Juni einen Tag der offenen Tür. Was an diesem Samstag so alles angeboten wird.

Welches Instrument passt zu mir? Ab welchem Alter ist es sinnvoll, mit dem Instrumentalunterricht zu beginnen? Wer unterrichtet mein Instrument? Welches Instrument ist für welches Alter geeignet? Wie läuft der Blockflötenunterricht in der Grundausbildung ab? Mein Kind singt gerne – was nun? Kann ich auch als Erwachsene ein Instrument erlernen?

Auf all diese Fragen und noch viele mehr bekommen Interessierte am Tag der offenen Tür der Musikschule Wertingen eine kompetente Antwort. Ansprechpartner sind Heike Mayr-Hof und Karolina Wörle in der Schulleitung, aber auch alle Lehrkräfte, die an diesem Tag vor Ort sein werden. Die genauen Uhrzeiten, wann die einzelnen Lehrer ihre Fachbereiche vorstellen, können dem Zeitplan auf der Homepage entnommen werden.

Hinter die Kulissen der Musikschule in Wertingen blicken

Neben den vielen Veranstaltungen, die die Musikschule jedes Jahr in Form von Konzerten und Klassenvorspielen anbietet, ist es speziell der Tag der offenen Tür, an dem jeder Interessierte Einblick in das Musikschulleben erhält. Am Samstag, 15. Juni, öffnen die Musikschullehrer ihre Unterrichtszimmer und lassen alle an ihrer Arbeit teilhaben. Interessierte können mit den Lehrern ins Gespräch kommen, sich einen Überblick über das Unterrichtsangebot verschaffen, Instrumente ausprobieren und sich informieren.

Um 11 Uhr wird Eva Kellermann eine Chor-Schnupperprobe im Musikschulsaal veranstalten. Alle Kinder ab der ersten Klasse sind herzlich eingeladen, die Chorleiterin kennenzulernen und das Singen in einem Chor unverbindlich auszuprobieren.

Neue Lehrerinnen und Lehrer an der Musikschule Wertingen

Für das Fach Cello steht mit Shady Darwish ein neuer Lehrer zur Verfügung. Auch die neuen Kolleginnen in den Fächern Klarinette, Saxofon und Klavier stellen sich vor. Die Pianistin Miseon Brey möchte mit ihrem ansprechenden Konzept vor allem Kinder ab sechs Jahren überzeugen.

Und auch für die Jüngsten gibt es Kurse, um in die Welt der Musik einzutauchen. Die Kursleiterinnen Lea Lernhard und Sofia Kurek stellen die Inhalte und die Altersstruktur der verschiedenen Kurse vor. Vom Babygarten über den Musikgarten, Musik und Spiel, bis zur musikalischen Früherziehung ist für jedes Alter etwas geboten.

Wer sein Wunschinstrument gefunden oder sich seinen Kurs ausgesucht hat, kann sich schon am Freitag, 14. Juni, von 14 bis 16 Uhr oder am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 13 Uhr zum gewünschten Unterricht anmelden oder Schnupperstunden vereinbaren. Weitere Infos gibt es unter www.musikschulewertingen.de oder telefonisch unter 08272/4508. (AZ)