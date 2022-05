Wertingen

Neues Wohn- und Geschäftshaus in Wertingen geplant

Plus Ulrich Reitenberger plant in der Dillinger Straße ein großes Gebäude. Ob dort auch Mediziner einziehen, ist derzeit unklar.

Von Elli Höchstätter

Alles zurück auf Anfang. So könnte man die Bauvoranfrage des Investors Ulrich Reitenberger aus Laugna bezeichnen. Die Idee, in der Dillinger Straße in Wertingen zu bauen, ist nicht neu. Pläne dafür – wenn auch in anderer Form – gab es bereits. Im März 2019 stellte Reitenberger verschiedene Entwürfe für ein Ärztehaus in diesem Bereich vor. Damals wurde für dieses Projekt auch ein städtisches Grundstück mit herangezogen.

