Materialien und Kasse geklaut: Osterweg nimmt böses Ende für die Pfarrjugend

Plus Die Pfarrjugend in Wertingen ist enttäuscht, weil auf ihrem Stationenweg zur Karwoche einige Utensilien gestohlen wurden. Hinter der Aktion steckt viel Arbeit.

Von Laura Gastl

Die Enttäuschung ist Lea Färber anzuhören. Viel Arbeit steckt hinter dem Osterweg, den die Pfarrjugend Sankt Martin in Wertingen dieses Jahr wieder organisiert hat. Von Gründonnerstag bis Ostermontag konnten alle, die wollten, die vorbereitete Route entlanglaufen und an acht Stationen rätseln, Aufgaben lösen, malen und basteln. Doch offensichtlich wusste nicht ein jeder die Mühen auch zu schätzen. Denn am Ende ärgert sich das Organisationsteam darüber, dass sowohl eine Spendenbox als auch einige Materialien, die an den Stationen auslagen, geklaut worden sind.

"Unseren Osterweg gibt es schon seit ein paar Jahren", sagt Pfarrjugendleiterin Färber, die die Aktion heuer mit einem insgesamt sechsköpfigen Team vorbereitet hat. 2021 – zu Coronazeiten – haben die Jugendlichen das Angebot für Familien zum ersten Mal auf die Beine gestellt und seither weitergeführt. Heuer startete und endete die Strecke am Kolpinggarten und führte über Garten Reiter, den Friedhof, das Rehgehege und den Eisenbach. Auf ihrem Flyer warb die Pfarrjugend damit, dass der Weg zu Fuß in etwa 60 Minuten zu schaffen sei und auch mit Fahrrädern, Inlineskates oder Kinderwagen bestritten werden könne. Damit alle, die den Osterweg ablaufen wollten, gut folgen konnten, gab es an der ersten Station ein Begleitheft und eine Wegbeschreibung zum Mitnehmen.

