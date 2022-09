Sie ist in die Gärtnerei Reiter in Wertingen hineingewachsen

Annemarie Schmidt ist seit 40 Jahren bei Garten Reiter in Wertingen beschäftigt und hat dort viele Entwicklungen miterlebt. Was sie auszeichnet.

Seit 40 Jahren arbeitet Annemarie Schmidt bei Garten Reiter in Wertingen. In dieser Zeit hat sie sämtliche Entwicklungen der Baumschule, den Aufbau des Gartenmarkts und des Bereichs Gartengestaltung miterlebt. Gute und weniger einfache Zeiten. "Sie ist in den Betrieb hineingewachsen und mit ihm gewachsen", betont Geschäftsführerin Stefanie Reiter zurückblickend auf die Zeit, als ihre Eltern den Betrieb geführt haben, den sie inzwischen mit ihren Schwestern Gabriele Bschorr und Barbara Malik leitet.

Es gibt einen Satz, der typisch für Annemarie Schmidt ist

Durch ihre 40-jährige Erfahrung ist Annemarie Schmidt, die für die gesamte Buchhaltung zuständig ist, auch eine große Stütze des Unternehmens mit inzwischen 42 Mitarbeitern. Durch ihre langjährige Erfahrung und ihre Bereitschaft, auch in anderen Bereichen mitzuarbeiten, hat sich die Bürokauffrau mit der Zeit großes Wissen angeeignet, vor allem, wenn es um Pflanzen geht. So hilft sie immer wieder aus, wenn im Gartenmarkt Not am Mann ist oder wenn ein Kunde am Telefon Fragen hat, und wird von den Kollegen hoch geschätzt. Noch dazu, weil sie, sobald sie um Hilfe gebeten wird, einfach sagt: "Ja klar, ich bin da, ich helf' dir." Dieser Satz fällt Stefanie Reiter als Erstes ein, wenn sie an Annemarie Schmidt denkt. Die lange Zeit der guten Zusammenarbeit sieht die Geschäftsführerin auch als Auszeichnung für Garten Reiter und zeigt sich dankbar: "Es ist ein Geben und Nehmen, wir sind immer im Einklang."

