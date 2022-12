Erstmals Adventszauber am Buskreisel in Zusamaltheim

Besucher aus nah und fern sind begeistert vom ersten Weihnachtsmarkt in der Gemeinde.

Weihnachten naht in großen Schritten, die vierte Kerze am Adventskranz wurde am Wochenende bereits angezündet. Auch in Zusamaltheim zog am Freitagabend weihnachtliche Stimmung ein, fand doch am Buskreisel zwischen Mehrzweckhalle und Feuerwehrhaus der allererste Adventsmarkt statt.

Schon am Vormittag wurden Buden und eine große Feuerschale von fleißigen Helfern aufgebaut und weihnachtlich geschmückt. Am Abend gab es dort dann allerlei Leckereien, die die Feuerwehr Zusamaltheim für die Besucher bereithielt. Auch die Grundschule und der Kindergarten beteiligten sich mit Selbstgebasteltem und trugen ebenso zum leiblichen Wohl der zahlreichen Besucher aus nah und fern bei, die begeistert von der idyllischen Atmosphäre waren.

Auch Hobbykünstler und Kunsthandwerker boten ihre Produkte an

Auch etliche örtliche Hobbykünstler und Kunsthandwerker boten ihre vielfältigen Produkte an. Natürlich durfte auch die Musik nicht fehlen. Die Jugendkapelle Zusamaltheim untermalte den Adventsmarkt mit weihnachtlichen Weisen. Die vielen Kinder kamen ebenfalls nicht zu kurz. Die beiden Weihnachtsengel Fabiana Baumgart und Nele Krüger trugen ein Gedicht vor und drehten dann ihre Runden auf dem Marktgelände, um Schokolade an die Kinder zu verschenken.

Adventszauber in Zusamaltheim: Kunsthandwerker und Hobbykünstlerinnen boten ihre Waren an. Foto: Regina Völkel

Die Feuerwehr denkt an einer Wiederholung

Im Foyer der Mehrzweckhalle wurde in märchenhafter Dekoration vorgelesen. Zu vorgerückter Stunde gab es noch eine besondere Überraschung: Zwei Ponys der Tierarztpraxis Schlippenbach kamen weihnachtlich geschmückt auf den Markt und luden die Kinder zu einer kurzen Kutschfahrt ein. Das Organisationsteam rund um die Freiwillige Feuerwehr Zusamaltheim zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Erfolg dieser Aktion und denkt natürlich an eine Wiederholung.