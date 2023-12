Im kommenden Jahr geht es los: Rund 480 Haushalte in der Gemeinde werden mit Glasfaserleitungen ausgestattet. 2028 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, so der aktuelle Stand.

Gemeinsam haben die regionalen Glasfaser-Anbieter M-net und miecom die Ausschreibung für den weiteren Glasfaserausbau in Zusamaltheim gewonnen. Nach der offiziellen Vertragsunterzeichnung ist der Grundstein für den Ausbau nun gelegt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bis 2028 werden rund 480 Haushalte und Gewerbeeinheiten in der Gemeinde mit Glasfaserleitungen erschlossen. Dafür wird die Firma miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von rund zehn Kilometer verlegen.

Der Hausanschluss ist für Gebäudeeigentümer im Rahmen des nun vereinbarten Ausbauprojekts kostenlos. Für Eigentümer, die diese Gelegenheit nicht wahrnehmen und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt für einen Anschluss entscheiden, können hingegen erhebliche Kosten für die individuelle Nacherschließung anfallen.

Glasfaserausbau in Zusamaltheim startet wohl 2024

Bei dem sogenannten FTTB/H-Ausbau (Fiber-to-the-Building/Home) wird komplett auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern bis in die einzelnen Gebäudekeller oder Wohnungen hinein errichtet. Auf dieser Basis können Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde und künftig sogar noch höhere Geschwindigkeiten bereitgestellt werden.

Die Bauarbeiten für den FTTB/H-Ausbau starten nach derzeitigem Planungsstand 2024 und werden rund 48 Monate in Anspruch nehmen. Zusamaltheim ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, in der sich miecom schon seit über zehn Jahren im Glasfaserausbau engagiert. „Der jetzt vereinbarte flächendeckende FTTB/H-Ausbau stellt die letzte Ausbaustufe dar und schafft technologisch die Grundlage für perspektivisch immer schnellere Internetanschlüsse“, sagt Tobias Miessl von miecom. „Wir freuen uns sehr, die über ein Jahrzehnt anhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen in Zusamaltheim fortzuführen.“

2028 soll der Glasfaserausbau in Zusamaltheim abgeschlossen sein

„Mit dem FTTB/H-Ausbau sind die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen in Zusamaltheim bestens für die digitale Zukunft gewappnet. Denn im Gegensatz zu allen kupferbasierten Anschlusstechnologien meistert ein reiner Glasfaseranschluss auch langfristig die Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft auf uns alle zukommen“, sagt M-net Regionalmanagerin Silvia Kleinscheck. Zusamaltheims Bürgermeister Stephan Lutz ergänzt: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit miecom, M-net und der Deutschen Telekom drei starke Partner dafür gewinnen konnten, Zusamaltheim mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft zu stärken.“

Anbieter M-net nennt die Vorteile von Glasfaser: Mit einem Glasfaseranschluss seien sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien "zukunftssicher" ausgestattet. Der Ausbau biete "hohe und stabile Bandbreiten, ist besonders zuverlässig gegenüber externen Einflüssen wie Unwettern und Gewittern und ist auch für besonders datenintensive Anwendungen geeignet." Dazu zählten "rasante Up- und Downloads, unterbrechungsfreies Videostreaming auch auf mehreren Endgeräten, Online-Gaming, das Speichern und Abrufen von Daten in einer Cloud oder die Nutzung des Anschlusses im Home-Office."

Auch über den reinen Leistungsaspekt hinaus habe Glasfaser Vorzüge gegenüber herkömmlichen Übertragungstechnologien. So sei die Datenübermittlung per Licht deutlich energieeffizienter als die über kupferbasierte Anschlüsse. Diesen ökologischen Vorteil nutze M-net konsequent aus. (AZ)