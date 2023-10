Zusamaltheim

Igel aufpäppeln, aufnehmen oder in Ruhe lassen? Das sagt eine Tierärztin

Kleine, kranke oder schwächliche Igel werden derzeit in die Praxis von Dr. Katja von Schlippenbach in Zusamaltheim gebracht.

Plus Im Herbst sind einige Igel auf menschliche Hilfe angewiesen. Eine Zusamaltheimer Tierärztin klärt auf, was wir tun können, und warnt vor einer neuen Gefahr für die Tiere.

Von Elli Höchstätter

Jetzt im Herbst wollen viele Menschen Igeln helfen. Werden zu Ihnen in die Sprechstunde schon die ersten stacheligen Vierbeiner gebracht?



Katja von Schlippenbach: Ja. Momentan sind es noch gar nicht so viele, sondern nur vier bis fünf Stück am Tag. Anfang November steigt die Zahl schnell auf zehn. Heuer könnte es mehr Problemfälle geben, da der Sommer sehr trocken war.

Welche Tiere werden zu Ihnen und Ihren Kollegen gebracht?



von Schlippenbach: Kleine, dünne und schwächliche Igel. Anfang November sollten die Kleinen mindestens 500 Gramm wiegen, optimal wären 600 Gramm. Junge Igel, die Untergewicht haben, sind derzeit auch tagsüber unterwegs, um noch genügend Nahrung zu fressen. Zu uns in die Praxis werden aber auch sehr schwächliche Exemplare gebracht, die dann als Starthilfe eine Infusion bekommen. Oder kranke Tiere, die versorgt werden müssen.

