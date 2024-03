Zusamaltheim

13:18 Uhr

Neuer Defibrillator und Abwasserkanal in Zusamaltheim

Plus In der Gemeinderatssitzung in Zusamaltheim war die Jahresrechnung 2022 das große Thema – ein laut Bürgermeister "solides" Jahr. Was noch auf der Tagesordnung stand.

Von Anna Lena Mayr

Um viele Zahlen, die Feuerwehr und einen Defibrillator ging es in der Gemeinderatssitzung in Zusamaltheim am Montagabend. Das große Thema des Abends war die Jahresrechnung 2022. Dabei stellt Bürgermeister Stephan Lutz fest, dass der Verwaltungshaushalt mit knapp drei Millionen Euro konstant geblieben ist, der Vermögenshaushalt jedoch relativ hoch ausgefallen sei. Dieser sei für ungefähr dreieinhalb Millionen Euro angesetzt gewesen, doch das Ergebnis fiel mit viereinhalb Millionen höher aus.

Geld ausgegeben wurde unter anderem für die Grundschule Zusamaltheim, in der ein Fenstertausch nötig war, für Spielplätze zur Dorferneuerung und für die Straßenbeleuchtung. Lutz verkündet, dass in diesem letzten Bereich aber sogar einiges eingespart werden konnte. Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres sei bei über 220.000 Euro gelegen. Durch die Darlehenstilgung um knapp 53.000 Euro sei der Schuldenstand auf 170.400 Euro gesunken. Laut Lutz lebt der Verwaltungshaushalt von der Einkommenssteuer, eine andere wichtige Einkommensquelle sei die Grundsteuer.

