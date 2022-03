Schnelleres Internet für ganz Zusamaltheim

Plus Der Gemeinderat entscheidet, wer die weiteren Glasfaseranschlüsse bezahlt. Etwas stört die Räte dabei sehr.

Weder die Firma Telekom noch miecom, die Binswanger Firma, die mit M-net zusammenarbeitet, wird auf eigene Kosten die noch anstehenden Zusamaltheimer Haushalte mit einem Glasfaseranschluss bis ins Haus versorgen. Dieses Ergebnis der Markterkundung nannte Karl Baumann von der Firma Corwese dem Gemeinderat am Montagabend. Also muss die Gemeinde selbst handeln.