Unbekannte werden bei Einbruch in Zusamaltheimer Bäckerei überrascht

Ein Zeuge bemerkt in Zusamalheim zwei Männer, die in die Bäckerei einbrechen wollen. Sie flüchten unerkannt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist gegen 3 Uhr ein Einbruch in die Bäckerei in Zusamaltheim verübt worden. Ein Zeuge überraschte allerdings die beiden Täter.

Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise

Daraufhin flüchteten die Männer unerkannt. Die Polizeistation Wertingen bittet nun unter Telefon 08272/99510 um Hinweise auf die Täter. (AZ)