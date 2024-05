Zusamaltheim

18:00 Uhr

Vorbereitungen für die Zusamaltheimer V-Party laufen auf Hochtouren

Plus Die DJs sind gebucht, das Zelt ist im Aufbau: Am 17. und 18. Mai steigt die V-Party in Zusamaltheim. Was hinter den Kulissen passiert und was geboten sein wird.

Von Laura Gastl

Idyllisch wirkt die Kulisse, gelegen gleich neben Zusamaltheim. Braune Felder und goldener Raps umrahmen eine sattgrüne, frisch gemähte Wiese – und damit über einen Hektar Partyareal. Sechs blaue Masten in der Mitte sind die Vorboten dessen, was hier am 17. und 18. Mai stattfinden wird: die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte V-Party.

Die Macher der Großveranstaltung sind die Faschingsfreunde Zusamaltheim. An diesem verregneten Montagnachmittag sind es Tobias Lipowsky, Christian Kraus, Maximilian Vihl, David Deisenhofer und Maximilian Böhm aus der Vorstandschaft, die auf dem Gelände begutachten, was sie bereits aufgebaut haben. Es ist quasi das Grundgerüst des Zelts, das steht. Ganz oben zu erkennen sind bereits der Schriftzug "V-Party" und die großen, markanten Augen – das Logo der Veranstaltung.

