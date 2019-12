Bis zu 70 Cent teurere Spritpreise? Noch ist das Auto alternativlos

Benzin und Diesel müssten teurer werden, die Pendlerpauschale sollte wegfallen. Nur so erreicht das Land die Klimaziele. Gute Idee, doch weit von der ländlichen Realität entfernt.

Das Papier des Umweltbundesamtes verdeutlicht, vor welchen Problemen Deutschland gerade steht. Da ist zum einen die Mammutaufgabe, den CO2-Ausstoß im Land zu senken. Dazu brauchen wir eine Verkehrswende, das ist unumstritten. Doch es gibt eine andere Seite: Die Lebensrealität vieler Menschen.

Wer einmal morgens um acht zur Arbeit gefahren ist, weiß: Die meisten Menschen pendeln mit dem Auto. Nun zu sagen: Wir streichen die Pendlerpauschale und erhöhen die Spritpreise, dann wird klimaschädliches Autofahren unattraktiver, weil es teurer wird, greift zu kurz. Diese Vorschläge mögen auf den ersten Blick wie eine gute Lösung klingen. Sie führen aber zu neuen Problemen.

Öffentliche Verkehrsmittel sind viel zu umständlich - das Auto dagegen praktisch

Ja, Autofahren muss unattraktiver werden. Die Frage ist nur: Wie soll der Einzelne dann von A nach B kommen? Wirkliche Alternativen fehlen bislang oft. Sobald jemand nicht mitten in einer größeren Stadt wohnt, ist der öffentliche Nahverkehr viel zu schlecht ausgebaut. Nehmen wir an, jemand lebt in Gabelbach, einem Ortsteil von Zusmarshausen im Landkreis Augsburg. Dieser Mensch arbeitet aber bei Premium Aerotec in Augsburg. Wollte er mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, dauerte seine Anreise eine Stunde und 18 Minuten. Er müsste auf dem Weg drei Mal umsteigen, säße in zwei Bussen und zwei Straßenbahnen. Alle drei Stunden käme er aus Gabelbach weg. Dazwischen nicht. Mit dem Auto legt er die gleiche Strecke in 32 Minuten zurück. Wann er will.

Mag sein, dass dieses Beispiel etwas zugespitzt ist. Aber es zeigt ein Grundproblem: Mobilität ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich umständlich - und im Auto ziemlich unkompliziert. Damit sich das ändert, damit mehr Menschen vom Auto auf Bus, Straßenbahn und Zug umsteigen, muss noch viel passieren. Autofahren einfach teurer zu machen, ist nicht die Lösung.

Bevor Autofahren so teuer wird, dass es sich nur noch wenige Menschen für die tägliche Mobilität leisten können, muss erst einmal ein klimafreundliches Alternativ-System stehen, das funktioniert, und zwar nicht nur in Innenstädten. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Schon in elf Jahren müssen im Verkehrssektor 67 Tonnen CO2-Ausstoß eingespart worden sein. Sonst scheitert Deutschland erneut bei den selbstgesteckten Klimazielen.

