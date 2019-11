vor 32 Min.

Chinesischer Konzern kauft Steigenberger-Hotels

Die chinesische Huazhu Group hat die Dachgesellschaft der Steigenberger-Hotels gekauft. Der Vertrag mit dem Augsburger Hotel "Drei Mohren" läuft aber aus.

Die Steigenberger-Hotels werden chinesisch: Der Konzern Huazhu Group hat die Dachgesellschaft der Luxus-Hotelmarke, die Deutsche Hospitality, durch eine Tochtergesellschaft vollständig erworben, wie beide Seiten am Montag mitteilten. Laut dem neuen chinesischen Eigentümer liegt der Kaufpreis bei 700 Millionen Euro.

Neben Steigenberger gehören zu der in Frankfurt ansässigen Deutschen Hospitality auch Marken wie IntercityHotel und Jaz in the City. Ein bekanntes Haus der Kette ist der Frankfurter Hof.

Steigenberger will expandieren

Steigenberger hatte vor einiger Zeit bereits Expansionspläne vorgestellt: Demnach soll die Anzahl der Häuser von aktuell 118 bis 2024 auf 250 steigen. "Die Übernahme durch Huazhu steht im Einklang mit dieser Zielsetzung", teilte Steigenberger nun mit. Man erhoffe sich eine verbesserte Wettbewerbsposition in Europa, im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Markt.

Die NASDAQ-notierte Gruppe Huazhu ist nach eigenen Angaben die neuntgrößte Hotelgesellschaft der Welt nach Zimmerzahl und die Nummer fünf nach Börsenwert. Sie betreibt mehr als 5000 Hotels in rund 400 Städten.

Das Augsburger Hotel "Drei Mohren" löst sich aus Steigenberger-Gruppe

Auch das Hotel "Drei Mohren" in Augsburg ist ein Lizenznehmer der Steigenberger Hotels & Resorts und führte somit das "Steigenberger" im Namen. Das wird sich aber ab 1. Januar 2020 ändern: Das Hotel hat angekündigt, den Vertrag mit Steigenberger nicht zu verlängern. Das Hotel wird dann wieder in Eigenregie geführt. (Drei Mohren löst sich aus Steigenberger-Gruppe ). (AZ, dpa)

