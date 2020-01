vor 17 Min.

Deutsche Bahn will dieses Jahr 12 Milliarden Euro investieren

1800 Kilometer Gleise will die Deutsche Bahn heuer erneuern. Dafür will sie über 12 Milliarden Euro investieren.

Die Deutsche Bahn will heuer etwa 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Damit sollen Gleise und Weichen erneuert und Brücken modernisiert werden.

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr rund 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das wären rund 1,5 Milliarden Euro mehr als 2019 und es würde sich um die bislang größte Stumme handeln, die bei der Bahn jemals für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestanden habe, teilte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in Berlin mit. "Mit diesen Mitteln können wir das Schienennetz weiter auf Vordermann bringen."

1800 Kilometer Gleise werden erneuert

Insgesamt will der bundeseigene Konzern in diesem Jahr rund 1800 Kilometer Gleise und mehr als 1900 Weichen erneuern. 160 Brücken sollen zudem modernisiert werden. Der größte Teil der Summe, rund 5,4 Milliarden Euro, stammt aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die Bahn im vergangenen Jahr mit dem Bund geschlossen hat, um die bestehende Infrastruktur zu erneuern. 2,2 Milliarden Euro sollen für den Aus- und Neubau eingesetzt werden.

Reisende müssen sich angesichts der Pläne allerdings auf zahlreiche Baustellen einstellen. So sollen etwa zwischen Februar und März Brücken, Gleise und Weichen zwischen Norddeich, Bremen und Rheine erneuert werden. Runderneuert wird zudem die Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart. Zwischen April und Oktober sollen dort 190 Kilometer Gleise und 54 Weichen saniert werden.

Auch auf der Strecke Treuchtlingen-Augsburg wird 2020 gebaut

Weitere Baumaßnahmen sind unter anderem auf den Strecken Berlin-Doberlug-Kirchhain, Nürnberg-Regensburg sowie Treuchtlingen-Augsburg geplant. Welche Einschränkungen damit einhergehen, war zunächst offen. (dpa)

