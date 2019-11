vor 1 Min.

Fendt-Chef Peter-Josef Paffen legt sein Amt nieder

Exklusiv Der 65-Jährige verlässt den Marktoberdorfer Traktorenhersteller zum Jahresende. Sein Nachfolger als Vorsitzender der Geschäftsführung steht bereits fest.

Von Dirk Ambrosch

Nach über einem Jahrzehnt an der Spitze des Marktoberdorfer Traktorenherstellers AGCO/Fendt legt Peter-Josef Paffen (65) sein Amt zum Jahresende nieder. Das gab das Unternehmen an diesem Sonntag auf der weltgrößten Landtechnik-Messe Agritechnica in Hannover bekannt. Nachfolger Paffens als Vorsitzender der AGCO/Fendt-Geschäftsführung wird ab Januar der 53-jährige Christoph Gröblinghoff. Der neue Fendt-Chef ist seit fünf Jahren bei der AGCO International GmbH in Neuhausen ( Schweiz) für die Händlerentwicklung in Europa und dem Nahen Osten verantwortlich.

"Peter-Josef Paffen hat die Hightech-Marke Fendt in den zurückliegenden zehn Jahren mit seiner Mannschaft zu neuen Höchstleistungen geführt", sagte Martin Richenhagen, Präsident und CEO des amerikanischen Fendt-Mutterkonzerns AGCO. Fendt betreibt in Marktoberdorf das laut Richenhagen "effizienteste und produktivste Traktorenwerk der Welt".

Fendt-Chef Paffen begeisterte sich schon früh für Landtechnik

Die große Leidenschaft für Landtechnik spürte der Landwirtssohn Peter-Josef Paffen schon in jungen Jahren auf dem elterlichen Betrieb in Floverich nahe Aachen. Nach Ausbildung und Studium war Ende der 70er-Jahre der Landtechnik-Konzern International Harvester Company (IHC) in Neuss am Rhein der erste Arbeitgeber für den gelernten Landwirt und Landtechnik-Ingenieur. Bei IHC sammelte er internationale Erfahrungen in England, Frankreich und Nordamerika. 1998 wechselte Paffen vom Rheinland ins Ostallgäu zum Traktorenhersteller Fendt. Das frühere Familienunternehmen gehörte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Jahr zum AGCO-Konzern. Paffen legte einen schnellen Aufstieg hin und gehörte bereits ab dem Jahr 2000 der Fendt-Geschäftsführung an.

Im März 2009 ernannte der Fendt-Aufsichtsrat Peter-Josef Paffen zum Nachfolger des überraschend verstorbenen Fendt-Chefs Hermann Merschroth. Mitten in der Weltwirtschaftskrise bewies Paffen Geschick und führte Fendt erfolgreich durch die turbulente Phase. Unter Paffens Führung wurde im September 2012 das neue, laut Unternehmen "modernste Traktorenwerk der Welt" eröffnet, in das AGCO am Standort Marktoberdorf insgesamt 270 Millionen Euro investierte.

Auch strategisch stellte sich der Hersteller neu auf: Mittlerweile präsentiert sich Fendt als Anbieter eines Vollsortiments (Full-Liner) mit Maschinen für sämtliche landwirtschaftlichen Prozesse. Darüber hinaus erhielt Fendt in den vergangenen Jahren den Zuschlag für strategische Großprojekte des AGCO-Konzerns wie zum Beispiel den Ausbau des Kabinenwerks in Asbach-Bäumenheim zum europäischen AGCO-Kompetenzzentrum für Kabinen. Zudem entstand am Fendt Stammsitz in Marktoberdorf das globale AGCO-Kompetenzzentrum für Digitalisierung mit rund 150 Arbeitsplätzen.

Peter-Josef Paffen verlässt Fendt auf eigenen Wunsch

Im Jahr 2015 ergriff Paffen die Initiative für die "2020-Strategie". Das Ziel: Im Jahr 2020 insgesamt 20.000 Traktoren im Traktorenwerk Marktoberdorf zu bauen und zu verkaufen. Noch ist nicht sicher, ob die Marke erreicht wird, wenngleich sich Paffen zuversichtlich gibt. Den Schlussspurt muss nun Paffens Nachfolger hinlegen.

Paffen – darauf legt er Wert – verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und geht in den Ruhestand; sein Vertrag wäre noch länger gelaufen. "Mein Ziel war es immer, selbstbestimmt aufzuhören", sagt er. Dies tut er nun nach einem, wie er sagt, "gigantisch guten Jahr". Über 18500 Traktoren werden heuer laut Paffen in Marktoberdorf vom Band rollen. Ein neuer Rekordwert.

Überhaupt kann Paffen auf eine überaus positive Bilanz zurückblicken: Von 2009 bis 2019 stieg der Traktorenabsatz um 50 Prozent. Der Umsatz der Marke Fendt hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. In Deutschland kamen vier neue AGCO/Fendt Standorte hinzu: Feucht (Futtererntetechnik), Hohenmölsen (Häcksler und Spritzen), Wolfenbüttel (Rundballenpressen) und Waldstetten (Ladewagen). Mit dem Traktoren- und Getriebewerk in Marktoberdorf und dem Kabinenwerk in Asbach-Bäumenheim produziert AGCO inzwischen an sechs Standorten in Deutschland. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich von 3300 im Jahr 2009 auf 6100 (ein Plus von über 85 Prozent).

Paffen-Nachfolger Gröblinghoff tritt in große Fußstapfen

Es sind also keine kleinen Fußstapfen, in die der neue Fendt- Chef Christoph Gröblinghoff tritt. Der 53-Jährige stammt aus Ostwestfalen. Vor seinem Studium machte er eine Ausbildung zum Landwirt. Der Diplom-Ingenieur Agrar war vor seinem Wechsel im Jahr 2014 zu AGCO zwei Jahre lang Generalbevollmächtigter der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main.

Was werden die künftig größten Herausforderungen für den neuen Mann an der Fendt-Spitze sein? Fendt muss den Rang als weltweiter Technologieführer nicht nur halten, sondern weiter ausbauen, heißt es im Unternehmen. Dazu zählt auch die Entwicklung innovativer Lösungen für die digitale Welt. Und Fendt (geschätzter Umsatz 2,2 Milliarden Euro) soll den globalen Wachstumskurs erfolgreich fortführen. Das Unternehmen will mit Weltprodukten seine Marktanteile vor allem in Nordamerika, Brasilien und Asien erhöhen.

Noch eine weitere Personalie gab AGCO/Fendt in Hannover bekannt: Nachfolgerin des langjährigen Finanzgeschäftsführers Michael Gschwender wird Ingrid Bußjäger-Martin (48), die zuletzt als Director Controlling bei Fendt tätig war. Gschwender geht nach 48 Jahren bei Fendt auf eigenen Wunsch in den Ruhestand.

