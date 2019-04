Neue Ermittlungen gegen VW-Manager wegen illegaler Boni

Andreas Briegel überwacht bei BASF in Illertissen die Entstehung spezieller Fette. Wenn er nicht aufpasst, ruiniert er Ware im Wert eines Ferraris.

Der Verkauf von ehemals staatlichen Betrieben oder ihre Umwandlung in private Unternehmen wird häufig kritisch beurteilt. Ökonomen sehen das ganz anders.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.