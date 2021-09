Unternehmen

17:25 Uhr

Patrizia kauft Whitehelm Capital und wächst Richtung Australien

Plus Der Augsburger Immobilien-Spezialist Patrizia kauft Whitehelm Capital. Das Unternehmen ist stark bei erneuerbaren Energien und steigert das Patrizia-Vermögen um einige Milliarden Euro.

Von Michael Kerler

In letzter Zeit hat der Augsburger Immobilien-Spezialist Patrizia registriert, dass Kunden stärker im Infrastrukturbereich investieren wollen. "Themen wie die Energiewende oder die Digitalisierung werden für unseren Kundenstamm wichtiger", sagt Co-Chef Thomas Wels. Bisher investiert Patrizia Kundengelder - beispielsweise von Geldinstituten oder Pensionskassen - in erster Linie in Geschäfts- und Wohnimmobilien. Um sich breiter aufzustellen, übernimmt Patrizia nun den australisch-britischen Investment-Spezialisten Whitehelm Capital.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen