vor 51 Min.

Zahl der Arbeitslosen in Bayern sinkt

In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gesunken.

In Bayern haben im Oktober zwar mehr Menschen einen Job als noch einem Monat zu vor. Doch die wirtschaftliche Abkühlung ist auch auf dem Arbeitsmarkt spürbar.

Dank der saisonüblichen Herbstbelebung ist die Zahl der Jobsucher in Bayern weiter gesunken. Im Oktober waren rund 200.500 Menschen ohne Arbeit. Das sind knapp 9.000 oder 4,3 Prozent weniger als im September, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent.

Arbeitslosenzahlen: Im Vergleich zu 2018 ist die Arbeitslosenquote in Bayern angestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr allerdings stieg die Arbeitslosigkeit deutlich stärker an als in den Vormonaten. Insgesamt waren 4720 Menschen oder 2,4 Prozent mehr arbeitslos gemeldet als im Oktober 2018. Die Quote hatte damals 2,6 Prozent betragen.

Solange der Wirtschaftsabschwung anhalte, werde die Arbeitslosigkeit tendenziell zunehmen, sagte der Chef der Regionaldirektion Bayern, Ralf Holtzwart, und bezog sich dabei auf Aussagen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Mehr Jugendliche in Bayern entscheiden sich für eine Ausbildung

Zu Beginn des Ausbildungsjahrs begannen nach Holtzwarts Worten 72 Prozent der Schulabsolventen in Bayern eine Berufsausbildung. 2012 lag dieser Anteil bei 69 Prozent. Der Vergleich zeige, dass die duale Ausbildung für junge Menschen nach wie vor attraktiv sei. Von den knapp 111.000 gemeldeten Ausbildungsstellen konnten gut 15.000 nicht besetzt werden. In diesem Jahr verlassen 3.670 junge Menschen weniger als im Vorjahr die allgemeinbildenden Schulen. "Dank der geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind, ist die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen nicht noch höher ausgefallen", sagte Holtzwart. (dpa)

Themen folgen