AI Convention

18:27 Uhr

Was kann Künstliche Intelligenz bereits?

Hand in Hand: Künstliche Intelligenz soll Menschen Arbeit abnehmen, ohne sie zu ersetzen.

Plus Das Versandunternehmen Otto schafft es, fast acht Millionen Artikel zu präsentieren. Der Käsehersteller Hochland durchleuchtet seine Produktion. In Augsburg zeigt die "AI Convention", was KI kann.

Von Michael Kerler

Aus Erfahrungen lernen. Aufgaben erledigen, wie es Menschen schaffen. Immer leistungsfähigere Prozessoren machen dies Rechnern möglich, Fachleute sprechen von Künstlicher Intelligenz, kurz KI. In unserer Region greifen immer mehr Unternehmen darauf zurück. Künstliche Intelligenz wird aktuell zwar erst von neun Prozent der Betriebe in Schwaben genutzt, das ergab kürzlich eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer unter 226 Unternehmen. Ganze 25 Prozent der heimischen Betriebe planen aber den Einsatz von KI bereits in den nächsten drei Jahren.

