Arbeiten frei von Hierarchie: Braucht es wirklich einen Boss?

Plus Die Augsburger Sprengstoff Brauerei ist einer von 1000 Kollektivbetrieben – ohne Chef. Vor allem in Metropolen gibt es solche Vereinigungen. Wie sie funktionieren und wo Probleme auftauchen können.

Gleicher Lohn für alle, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, es gibt keinen Chef – das ist die Idee der Kollektivbetriebe. Einer von ihnen ist die 2016 gegründete Augsburger Sprengstoff Brauerei, die unter anderem unverkauftes Brot verbraut.