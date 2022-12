Augsburg

vor 17 Min.

Dropbox schluckt Technologie des Augsburger Vorzeige-Start-Ups Secomba

Plus Secomba gilt als eines der erfolgreichsten Start-Ups in Bayern. Jetzt verkauft es sein Hauptprodukt – die Verschlüsselungssoftware Boxcryptor – an den US-Konzern.

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Große Teile eines der Vorzeige-Unternehmen in Schwaben kommen in neue Hände. Der Augsburger IT–Spezialist Secomba hat wichtige Teile seiner Technologie an das US-Unternehmen Dropbox verkauft. „Wir schließen uns Dropbox an!“, schreiben die Gründer Andrea Pfundmeier und Robert Freudenreich in einem Brief. „Unsere neue Aufgabe wird es sein, diese Technologie nativ in das Dropbox-Produkt einzubinden“, teilen sie mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen