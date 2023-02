Letzte Boeing 747 ausgeliefert – der Anfang vom Ende der "Königin der Lüfte"

Die letzte Boeing 747 wurde ausgeliefert, die Produktion der "Königin der Lüfte" hat damit ihr Ende gefunden. Es schließt sich ein langes Kapitel der Luftfahrtgeschichte.

Vor mehr als 50 Jahren sorgte die Boeing 747 für eine Revolution in der Luft. Im Jahr 1970 wurde das bis dato größte Flugzeug der Welt in Betrieb genommen. In der Folge verdiente sich die Maschine den Spitznamen der "Königin der Lüfte". Nun wurde das letzte Exemplar des legendären Großraumflugzeugs ausgeliefert, nachdem 2020 angekündigt wurde, dass die Produktion gestoppt wird. Im Boeing-Werk in Everett wurde dieser Moment am Dienstag gefeiert. Im US-Bundesstaat Washington waren tausende Gäste zusammengekommen. Darunter Kunden, Mitarbeiter und Zulieferer.

Letzte Boeing 747 ausgeliefert: Zeremonie mit John Travolta und Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Bei der Veranstaltung in Everett war unter anderem John Travolta unter den Gästen. Der Hollywood-Schauspieler hielt eine Rede. Er ist ein passionierter Pilot und besaß auch die Lizenz für die 747. Mit von der Partie war auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Er sagte, dass die Boeing 747 einen "sehr besonderen Platz" im Herzen der größten deutschen Airline habe. Das legendäre Flugzeug habe die Welt "kleiner" und dadurch auch "friedlicher" gemacht.

Die letzte Boeing 747 wurde zum Ende der Zeremonie an die Charterfluggesellschaft Atlas Air übergeben. Es handelt sich um ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 747-8. Damit ist der Anfang vom Ende des Kapitels der "Königin der Lüfte" besiegelt. Zeit zum Abschied ist allerdings noch nicht. Die Flugzeuge vom Typ 747 werden noch über viele Jahre und mit großer Sicherheit auch Jahrzehnte im Einsatz bleiben.

Boeing 747 Ausmusterung: Einst größtes Flugzeug der Welt ist nicht mehr rentabel

Nach der Inbetriebnahme im Jahr 1970 war die Boeing 747 lange Jahre das größte Passagierflugzeug der Welt. Mehr als 600 Menschen fanden in einer Maschine Platz. Es war eine Revolution der Luftfahrt. Mittlerweile sind die großen Flugzeuge aber kaum mehr rentabel. Zu groß ist ihr Treibstoffverbrauch. Die Airlines setzen daher auf kleinere Maschinen, welche Flexibilität schaffen und effizienter sind.

Die Geschichte der Boeing 747 begann in den 1960er-Jahren. Damals hatte der US-amerikanische Flugzeugbauer, auch auf Drängen der US-Fluggesellschaft Pan Am, mit der Entwicklung des Flugzeugs begonnen. Die Luftfahrt hatte damals Rückenwind und immer mehr Menschen wollten durch die Lüfte reisen. Von Beginn an wurde die 747 aber auch als Frachtmaschine entwickelt. In mehr als 50 Jahren wurden schließlich 1574 der Flugzeuge gebaut.

Der Start der ersten Boeing 747 auf dem Boeing Field in Seattle im Jahr 1969. Foto: Boeing, dpa

Die Boeing 747 war als größtes Passagierflugzeug vom A380 des Konkurrenten Airbus abgelöst worden. Auch diese Riesenflieger hat keine Zukunft. Bereits im Februar 2019 hatte Airbus das Aus des A380 verkündet. Die Nachfrage hatte laut dem europäischen Flugzeugbauer stark nachgelassen.

