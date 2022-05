Cyber-Kriminalität

vor 17 Min.

Nach Hackerangriff: Agco-Fendt leider noch immer unter Cyberattacke

Über eine Woche war der Mitarbeiterparkplatz bei Fendt in Marktoberdorf fast leer. Seit Montag füllt er sich wieder, es wird wieder produziert.

Plus Nach über einer Woche Stillstand beim Traktorhersteller Agco-Fendt läuft die Produktion in den bayerischen Werken wieder an. Wurde das Unternehmen erpresst?

Von Marina Kraut und Dirk Ambrosch

Seit 6 Uhr läuft das Fließband wieder: Nach über einer Woche des Stillstandes hat die Produktion beim Traktorenhersteller Agco-Fendt am Werk in Marktoberdorf im Allgäu wieder begonnen. Mitarbeiter standen am Montagmorgen vor dem Eingang des Unternehmens und warteten auf die Kontrolle der IT-Experten. Denn die Laptops einschalten und sich ins Firmennetzwerk einloggen durfte nur, wer eine aktuelle Antiviren-Software auf seinem Rechner installiert hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen