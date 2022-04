Künstliche Intelligenz: Dillinger Geschirrspüler werden immer schlauer

Plus Haushaltsgeräte von BSH können mit dem Internet verbunden werden. Sie lernen und stellen sich auf die Wünsche ihrer Besitzer ein. Die schlauen Spüler werden in Dillingen gebaut.

Dass sich Geschirrspüler nach getaner Arbeit aus eigenem Antrieb ausschalten, ist Standard. Die Besitzerinnen und Besitzer können ihre Maschine mit einem guten Gefühl anstellen, ehe sie zur Arbeit gehen oder in den Urlaub fahren. Jetzt gehen Hersteller wie der Münchner Konzern BSH Hausgeräte, zu dem Marken wie Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau gehören, einen Schritt weiter und machen die Maschinen noch schlauer. Das funktioniert dann, wenn Kundinnen und Kunden bereit sind, über eine App den Wissensdurst ihrer mit dem Internet verbundenen Spüler immer wieder zu befriedigen. Die zwischen Maschine und Mensch zu klärenden Fragen sind: „Ist das Geschirr trocken genug?“ „Glänzen die Gläser wirklich?“ „Passt die Spülzeit?“