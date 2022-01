Dynamische Stromtarife

vor 17 Min.

Tibber: Diese Frau will Strom günstiger machen

Plus Strom ist billiger, wenn Wind und Sonne viel liefern. Das Unternehmen Tibber will das nutzen und geht mit dynamischen Stromtarifen an den Markt.

Von Michael Kerler

Strom dann verbrauchen, wenn er im Übermaß bereitsteht und damit billiger ist. Diese Vision gibt es seit längerer Zeit. Das junge Unternehmen Tibber will sie nun in großer Zahl für Privathaushalte umsetzen. "Strom wird an der Börse gehandelt, den Preis dort bestimmen Angebot und Nachfrage", erklärt Marion Nöldgen, Deutschland-Chefin von Tibber. "Kann gerade durch günstiges Wetter viel Wind- oder Sonnenstrom erzeugt werden, fallen die Preise an der Strombörse", erklärt Nöldgen. Von diesem Effekt sollen Kundinnen und Kunden profitieren können.

