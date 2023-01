Grüne Woche

vor 60 Min.

Ein Landwirt erzählt, unter welchen Bedingungen die Branche arbeitet

Plus Marktkapriolen, Regulierung, schlechtes Image. Trotzdem will Johannes Wiedenmann keinen anderen Beruf haben. Warum wir genau die Landwirtschaft haben, die wir wollen.

Von Matthias Zimmermann Artikel anhören Shape

Der Wind weht Johannes Wiedenmann eisig ins Gesicht, aber es scheint ihm nicht viel auszumachen. Er geht eine kleine Anhöhe hinter seinem Wohnhaus hinauf, versucht in der aufgeweichten Erde nicht zu tief einzusinken. „Das Wetter ist das einzige, was wir noch nicht beeinflussen können“, sagt Wiedenmann. Es klingt, als fände er das auch ganz in Ordnung so. Ein paar Schritte weiter bleibt er stehen und erklärt erst einmal, was man jetzt sieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen