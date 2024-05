Das Schweizer Taschenmesser stört sein Messer

Wegen weltweit zunehmender Einschränkungen im Handel erwägt die Schweizer Traditionsfirma Victorinox Revolutionäres: ein Taschenmesser ohne Klinge

Es gibt sie in 58 Millimeter oder 111 Millimeter Länge, es gibt sie in hippen Farben wie "Zermatschte Avocado" oder in klassischem Rot. Sie verfügen über Spezialwerkzeuge wie Scheibenzertrümmer, Holzsäge, Dosenöffner oder Nähahle. Und natürlich über eine Klinge. Denn auch das weltberühmte Schweizer Taschenmesser, von dem hier die Rede ist und das ja schon immer viel mehr sein wollte als seine Klinge, bleibt am Ende eben doch: ein Messer. Ausgerechnet diese Eigenschaft droht ihm nun zum Verhängnis zu werden.

Gefährliches Image: Victorinox arbeitet an Schweizer Taschenmesser ohne Messer

Das Messer habe heute in einigen Ländern ein "Waffenimage", sagte Victorinox-Chef Carl Elsener jetzt in einem Interview. Und da steckt mehr dahinter als ein reines Reputationsproblem: In einigen Ländern werde das Mitführen von Messern zunehmend eingeschränkt, sei in England und Asien zum Beispiel nur Menschen von Berufs wegen oder in der freien Natur erlaubt. Damit dramatisiert sich eine Entwicklung, die laut Elsener schon länger anhält. Bereits nach den Terroranschlägen in den USA 2001 sei der Umsatz bei Taschenmessern plötzlich um ein ganzes Drittel eingebrochen, sagte er dem Schweizer Boulevardblatt Blick. Dass Behörden nicht immer zwischen einer ausgewachsenen Stichwaffe und einem Multifunktionswerkzeug mit Klinge differenzieren, weiß jeder, der schon einmal den leidvollen Verlust eines Mini-Taschenmessers beim Check-in am Flughafen hinnehmen musste.

Doch zurück zu Carl Elsener, dem Urenkel übrigens von Karl Elsener, der Victorinox vor 140 Jahren gegründet hat. Der hat nun in besagtem Interview mitgeteilt: „Wir arbeiten tatsächlich an Taschentools ohne Klingen." Sie haben schon richtig gelesen, die Rede ist von klingenfreien Taschenmessern.

Ihm schwebe da zum Beispiel, so Elsener, ein "cooles Tool für Velo-Fahrer" vor. Frei also nach Crocodile Dundee: "Ein Messer? Das ist doch kein Messer!" Sondern ein avocadofarbenes Taschentool für die Fahrradreparatur - natürlich mit Reifenheber zum Ausklappen.

Lesen Sie dazu auch