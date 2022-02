Augsburger Start-Up erfindet das E-Bike neu

Plus Das Augsburger Start-Up Hopper Mobility hat eine Mischung aus Fahrrad und Auto entwickelt. Damit liefert es Denkansätze, wie sich Mobilität neu interpretieren lässt.

Windschnittig sieht es aus, ein bisschen, als wäre es einem Science-Fiction-Film entsprungen. Blau-schwarz lackiert, zwei Räder vorne, ein Rad hinten. Ist der Prototyp auf den Straßen unterwegs, zieht er neugierige Blick auf sich, berichtet Martin Halama, 32, einer der Erfinder und Entwickler des Hoppers. Dieser ist kein Auto, aber deutlich mehr als ein Fahrrad, das Mobil soll die besten Eigenschaften von beidem vereinen. Entwickelt wird es derzeit vom Start-Up Hopper Mobility in Augsburg.