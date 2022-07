Ingolstadt

19:27 Uhr

Wo Audi und Ingolstadt an der Zukunft bauen

Plus Der IN-Campus wird ein Technologiepark im XXL-Format. Wo früher Öl verarbeitet wurde, wird künftig die E-Mobilität entwickelt. Ein großer Schritt ist geschafft, denn die Sanierung der Bayernoil-Brache ist abgeschlossen.

Von Stefan Küpper

Dass die Zukunft von Audi auf dem Boden einer alten Raffinerie liegt, entbehrt einer gewissen Ironie nicht. Da, wo früher das schwarze Gold zu dem veredelt wurde, was Jahrzehnte Autos antrieb, entsteht nun ein Technologiepark im XXL-Format, der mit Öl und Sprit und Verbrennern wirklich gar nichts mehr zu tun hat, tiefengereinigt im Wortsinn. Das fossile Zeitalter ist – zumindest auf dem IN-Campus – so was von vorbei. Andererseits ist es bockheiß hier, an diesem Freitagvormittag. Gut für die Solarzellen auf der supermodernen Energiezentrale, schlecht fürs Klima auf diesem Planeten.

