Autoindustrie: Deutschland kann von Tesla lernen

Plus Mit großem Tempo hat Elon Musk seine neue Tesla Fabrik in Brandeburg errichtet. Was die Bundesregierung von ihm und seinem Unternehmen lernen kann.

Es ist natürlich kein Zufall, dass ein Unternehmer aus Amerika uns in Deutschland vormacht, wie Tempo geht. In der Rekordzeit von zwei Jahren hat er seine Fabrik südlich von Berlin aus dem staubigen Sandboden gestampft. Deutschland braucht dieses Beispiel dringender als je zuvor, will das Land von russischen Rohstoffen loskommen und die Energiewende zu Ende führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen