Verdi ruft zum nächsten Streik auf: ÖPNV betroffen

Am Mittwoch soll es den nächsten Streik im ÖPNV geben. Etwa 40 Verkehrsbetriebe sind betroffen – auch in Bayern.

Wer nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst dachte, die Streikwelle sei vorbei, hat sich offenbar geirrt. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft in einem Teil des Nahverkehrs zu einem neuen Warnstreik auf. Etwa 40 Verkehrsbetriebe mit etwa 5000 Beschäftigten, die mehrheitlich öffentlichen Nahverkehr anbieten oder Güterverkehr auf der Schiene, sind betroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen am Mittwoch (26. April) die Arbeit niederlegen. Das teilte Verdi am Montag mit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Gewerkschaft plant Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Sie will wegen möglicher Beeinträchtigungen noch vorab informieren.

Tarifabschluss im öffentlichen Dienst: Beschäftigte bekommen mehr Geld

Am Samstagabend kam es im Tarifstreit im öffentlichen Dienst zu einer Einigung. Die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bekommen angesichts der hohen Inflation deutlich mehr Geld: Bund, Kommunen und Gewerkschaften haben sich am späten Samstagabend nach mehrstündigen Verhandlungen in Potsdam auf höhere Tarife geeinigt, wie alle beteiligten Seiten mitteilten. Die Einigung sieht unter anderem steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro in mehreren Stufen vor. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch