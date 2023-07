Der Absturz des Georg Kofler: Vom Löwen zum Bettvorleger

Georg Kofler war Pionier des deutschen Privatfernsehens, richtig bekannt wurde er erst durch "Die Höhle der Löwen". Nun ist sein eigenes Unternehmen insolvent.

Quizfrage: Wer ist gerade ProSieben-Chef? Es gab eine Zeit, da wussten das nicht nur Branchenkenner. Georg Kofler zehrt noch heute von seinem Ruf als meinungsstarker Medienmacher, der vor allem aus den 90ern und anbrechenden Nuller-Jahren herrührt. Später konnte man bei Branchentreffen beobachten, wie ihm Zuhörer regelrecht an den Lippen hingen. Bereits früh müssen Programmverantwortliche gedacht haben: Dieser Südtiroler, der mit Charm und unerschütterlicher Selbstsicherheit zu unterhalten weiß, eignet sich doch für die TV-Bühne!

In der Vox-Show präsentierte sich Kofler als breit lächelnder Bescheidwisser

2017 bekam er sie und zog bis zu seinem Ausstieg Ende 2022 ein durchaus großes Fernsehpublikum in seinen Bann als Juror und Investor der Vox-Erfolgsshow " Die Höhle der Löwen", in der Gründer, Erfinder, Träumer aufs "big business" hoffen – und auf die Hilfe eines "Löwen" wie Kofler. Der präsentierte sich als breit lächelnder Bescheidwisser. Einmal stürmte er wütend aus dem Studio, getreu dem früheren Slogan eines anderen Privatsenders: "Powered by emotion".

Und natürlich vergaß der heute 66-Jährige nie, in eigener Sache zu werben. Besonders für sein 2014 gegründetes E-Commerce- und Social-Media-Unternehmen Social Chain AG. Als im Herbst 2021 bekannt wurde, dass er den Handelskonzern DS Gruppe seines Mit-Juroren Ralf Dümmel übernimmt, machte das als "Hochzeit der Löwen" Schlagzeilen. Die Idee sei "beiläufig während der TV-Aufzeichnungen" entstanden, sagte Kofler damals in einem Interview. In dem gab sich Dümmel überzeugt, dass man "in zwei Jahren ein Milliardenunternehmen sein" werde.

Nach kritischen Medienberichten folgte der "große Crash" des Fernsehlöwen

Doch kritische Berichte häuften sich, die beiden wurden von Löwen zu Bettvorlegern. Der Spiegel titelte 2022: "Der große Crash der Fernsehlöwen", das manager magazin vor kurzem: "Wie dreist die TV-Stars Georg Kofler und Ralf Dümmel ihre Investoren blendeten". Vor zwei Wochen erklärte die Finanzaufsicht (BaFin), der Konzernabschluss für 2021 sei fehlerhaft. Am Dienstag stellte dann der Vorstand der Social Chain AG Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Kofler, der ProSieben und den Bezahlsender Premiere an die Börse und Teleshopping nach Deutschland brachte, sagte mal: "Ohne Risiko kein Gewinn." Der Sohn eines Holzfällers und einer Fabrikarbeiterin, lange liiert mit Medienunternehmerin Christiane zu Salm (MTV, tm3, 9Live), dürfte gewiss bald wieder brüllen wie ein Löwe. Die Show muss ja weitergehen.

