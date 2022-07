Produktpiraterie

Wie sich Firmen aus der Region gegen Fälschungen wehren

Plus Plagiierte Produkte sorgen bei den betroffenen Firmen für Umsatzausfälle und Reputationsverlust. Das zu verhindern ist oft aufwendig.

Von Julia Greif

Wenn es sein muss, kann Gigi Haug auch sehr ungemütlich werden. So wie damals, bei der Messe in Chicago. Da ist Haug, die mit ihrem mittelständischen Unternehmen in Königsbrunn im Landkreis Augsburg Haushaltsbürsten, Kehrgarnituren und ein Hygienesortiment für Lebensmittelindustrie und Gastronomie produziert, eine Spülbürste mit Saugfuß ins Auge gefallen – in genau der gleichen Form und dem gleichen dunkelblau-metallischen Farbton, mit der sie so eine Bürste für einen Kunden für den amerikanischen Markt produziert habe.

