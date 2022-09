"Es steht fünf vor zwölf" – Kritik an Habeck reißt nicht ab

Wenn man die Kommentare hier liest, fühlt man sich wie Einer, der übers Kuckucksnest flog.



Da werden Unternehmern, die ja Menschen beschäftigten als Jammerlappen, die die übergroße Weisheit der Grünen und Roten Vorsitzenden nur nicht verstehen und dem Staat am Rockzipfel rumhängen denunziert.

Dazu scheint eine Leseschwäche zu kommen. Die Unternehmen fordern keine Hilfe vom Staat, sondern dass sich dieser endlich weniger über Steuern, Abgaben und Regulierungen in ihr Geschäft reinhängt. Sie fordern nicht mehr, sondern weniger Staat.

Und wer einen mittelständischen Bäcker mit „Börsenzockern“ um Lebensmittel in einen Topf wirft, hat sowieso den Kontakt zur Realität verloren. Im übrigen ist eine Börse auch nur ein Basar. Das funktioniert nach den exakt gleichen Methoden.



Und die „weinerliche“‘Bäckerin von hart-aber-fair hat doch ihre Optionen klar gemacht. Wenn sich beim Strompreis nichts tut, wird sie Habecks „Rat“ folgen, und einfach aufhören zu produzieren. Da sind dann 60 Mitarbeiter arbeitslos und sie verdient als Lehrerin in Geld. Sich darüber Gedanken zu machen, was aus den 60 Mitarbeitern wird, scheint einige hier nicht zu interessieren. Das sind dann menschliche Kollateralschäden die es auf dem Weg zum ersehnten gesellschaftlichen Endsieg immer gibt. Das wussten schon Stalin und Mao, das man da einen eisernen Besen braucht.



Und das Herz der Grünen und Roten für die ganz großen Konzerne ist weit und willig. Die Gasumlage kommt ja. Und jetzt erhalten Großbäckereien die Aldi und Lidl beliefern Stütze, aber der kleine Bäcker von nebenan geht in die „Aufhören zu Produzieren“.





Und dann natürlich das „Schweinesystem“. Wenn diejenigen, die das hier proklamieren wenigsten ihren Marx kennen würden. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Der Kapitalismus zeigt denen, die glauben, sich von diesen Grundregeln abkoppeln zu können, seine Funktionalität aufs brutalste. Wer die Produktion von Strom durch künstliche Abschaltung von Kraftwerken massiv verknappt und gleichzeitig die Nachfrage über E-Autos, Wärmepumpen etc. massiv ausweitet erntet hohe Preise. Genau das erleben wir. Der Strompreis sinkt sofort massiv, wenn man mehr Kraftwerke ans Netz bringt und die Strompreisbildung endlich von planwirtschaftlichen Eingriffen befreit. Hier patzt nicht der Kapitalismus, sondern der erneute Versuch, Wirtschaft planwirtschaftlichen zu Regeln. Nicht der Kapitalismus, sondern die Planwirtschaft versagt.



Und Absurd wird es, wenn man hier Kuhhändel a‘la „Wenn wir ein Verbot aufheben, müsst ihr ein anderes, das Nichts mit dem Thema zu tun hat, beschließen“ fordert. Einigen scheint die sich abzeichnende Not in diesem Land einzig dazu dienlich zu sein, die eigene Agenda von der klassenlosen Gesellschaft weiter durchzudrücken, koste es an menschlichen Schicksalen, was es wolle.



Am Ende bleibt nochmals der Hinweis, dass die Anhänger der SPD sich die Vergesslichkeit des Kanzlers anzueignen scheinen. Es war der SPD-Außenminister Heiko Maas, der sich in der UNO vor Lachen nicht halten konnte, als ihm der US-Präsident erklärte, dass sich Deutschland völlig von russischem Gas abhängig gemacht hätte. Es war auch und gerade die SPD, die auf Kuschelkurs mit Putin war.

