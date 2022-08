Tür zu, Licht aus, Pool kalt: So will die Regierung Energie sparen

Wie immer meckern Sie völlig unnötig. Erst mosern und meckern weil uns die Energiekrise teuer zu stehen kommt. Wenn es allerdings um das Einsparen von Energie geht, wird schon wieder gemeckert bzw. eingebildete Gründe an den Haaren herbeigezogen. Bieten Sie doch eine bessere Lösung an, um Energie einzusparen oder wollen Sie es nicht.



Es braucht keine Kontrollen, denn die meisten Bürger wissen, dass es notwendig ist Energie zu sparen. Es gibt sehr wohl vernünftige Menschen in Deutschland. Außerdem wird der Zusammenhalt in der Bevölkerung bei Krisen verstärkt und auch dies ist nichts Neues. Billige Geräte, die genau eine Feuchtigkeit anzeigen bzw. bei zu viel Feuchtigkeit in der Luft warnen gibt es doch genügend. Um so mehr Energie verbraucht wird, um so teurer wird die Energie sein. Mittlerweile hat sich dies längst rumgesprochen, auch wenn Sie es nicht wahrnehmen können. Deshalb allerdings wieder mal wirres Zeug zu verbreiten ist aus meiner Sicht sehr schwach.



"Unsere Welt wird so toll! Dumm nur, dass wir sie nicht sehen - wird ja ab 22:00 Uhr finster."

Schon dumm ja, weil der Eine oder Andere offensichtlich auch am Tag die Augen nicht aufbringt.

Melden Permalink