Vertrauensurlaub

13:03 Uhr

Arbeitszeitmodell unbegrenzter Urlaub: Traum oder Falle?

In Deutschland gibt es eine feste Anzahl an Urlaubstagen, die für alle Arbeitnehmer gesetzlich vorgeschrieben ist.

Urlaub nehmen so oft und so lange man möchte – das klingt gut und nennt sich Vertrauensurlaub oder unbegrenzter Urlaub. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape