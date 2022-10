Vier-Tage-Woche

vor 22 Min.

Drei Tage Wochenende – wie ein Augsburger Betrieb auf die Krise reagiert

Plus Weil die Energie so teuer ist, bleiben die Maschinen bei MBM Innovations jetzt am Freitag aus. Die Beschäftigten müssen ihre Arbeit in vier Tagen schaffen – und freuen sich darüber.

Von Matthias Zimmermann

Es klingt für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlockend: vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Tatsächlich sind solche neuen Arbeitszeitmodelle ein Thema in vielen Betrieben. Doch wenn es dann konkret wird, verlässt viele der Mut. Schließlich ist so eine Umstellung nicht ganz einfach. Die Mitarbeiter müssen mitziehen wollen und auch können, Kunden und Geschäftspartnern sollen keine Nachteile entstehen und schließlich muss ganz einfach auch der Betrieb zuverlässig weiterlaufen.

