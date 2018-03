vor 57 Min.

Krätze: Zahl der Erkrankungen deutlich angestiegen Wissenschaft

Die Zahl der Krätze-Erkrankungen ist laut Barmer-Krankenkasse deutlich gestiegen. Die Medikamenten-Vergabe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent.

Krätze ist eine Hautkrankheit, die starken Juckreiz verursacht und durch Körperkontakt übertragen werden kann. Die Barmer Krankenkasse hat nun am Dienstag mitgeteilt, dass die Zahl der Krätze-Fälle in Deutschland gestiegen sei. Ein Anhaltspunkt ist die Medikamenten-Vergabe: So stieg die Zahl verordneter Krätze-Medikamente im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent auf 61.255. "Ähnlich stark dürfte auch die Anzahl der Erkrankten gestiegen sein", erklärte Barmer-Dermatologin Utta Petzold.

Zahl der Krätze-Erkrankungen steigt: NRW besonders betroffen

Der Anstieg der Medikamentenverordnungen war laut der Krankenkasse regional unterschiedlich. In Berlin stieg die Zahl der Rezepte laut Barmer um 35 Prozent, in Schleswig-Holstein dagegen um 127 Prozent. Danach folgten Bremen (plus 98 Prozent) und Rheinland-Pfalz (plus 89 Prozent). Mit insgesamt 26.758 Verordnungen verzeichnete das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen die meisten Krätze-Fälle.

Die Hautkrankheit wird durch Krätzmilben übertragen und hat nicht automatisch etwas mit Hygiene der Betroffenen zu tun - eine Ansteckung mit Krätze könne jeden treffen, wie die Barmer-Expertin Petzold erklärt. Erkrankte könnten andere Menschen schon anstecken, wenn sie noch keine Symptome aufwiesen.

Krätze: Symptome können bis zu fünf Wochen auf sich warten lassen

Zu den typischen Symptomen der sogenannten Skabies gehören starker Juckreiz, rote, schuppige, entzündete Hautpartien und stecknadelkopfgroße Knötchen auf der Haut. Wer auch nur einen Verdacht einer Krätze-Erkrankung hegt, sollte sofort den Arzt aufsuchen. Dieser kann eventuell betroffene Hautschichten mikroskopisch untersuchen und mit Sicherheit feststellen, ob es sich um Krätze handelt.

Bei einem ersten Befall kann es bis zu fünf Wochen dauern, bis die ersten Symptome auftreten, erläutert das Robert Koch-Institut (RKI). Familienmitglieder sollten sich deshalb vorsichtshalber ebenfalls auf Krätze untersuchen lassen. (AZ, dpa, afp)

Themen Folgen