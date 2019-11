vor 20 Min.

Kurz erklärt: Das ist die Krankheit ALS

Stephen Hawking starb an ALS.

An ALS sterben viele Betroffene schon nach wenigen Jahren. Was passiert bei dieser Krankheit?

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) führt zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung. Die Betroffenen können sich im Verlauf der Erkrankung nicht mehr bewegen, sie haben Schwierigkeiten beim Schlucken, Sprechen und Atmen. Das Bewusstsein und der Intellekt bleiben aber in der Regel intakt.

ALS: Wenig über Ursachen bekannt

Etwa die Hälfte der Patienten stirbt innerhalb der ersten drei Jahre. Nur in Ausnahmefällen leben sie länger als ein Jahrzehnt mit der unheilbaren Krankheit - bei Stephen Hawking war es sogar mehr als ein halbes Jahrhundert. "Es gibt unterschiedliche Formen von ALS", sagt der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke ( Freiburg), Horst Ganter. "Bei Stephen Hawking stellte sich heraus, dass er eine extrem seltene, langsam verlaufende Form hatte."

Die Todesursache ist meist Atemlähmung. Über die genauen Ursachen und Mechanismen der Nervenkrankheit ist wenig bekannt. Die meisten Fälle treten spontan auf, nur bis zu zehn Prozent sind familiär gehäuft.

6000 ALS-Fälle in Deutschland

Am häufigsten erkranken Menschen im Alter von 50 bis 70 Jahren, Männer häufiger als Frauen. In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge rund 6000 ALS-Patienten. Auch der Künstler Jörg Immendorff starb 2007 an dieser Nervenkrankheit.

Auch der Initiator der "Ice-Bucket-Challenge" Anthony Senerchia ist im vergangenen Jahr mit nur 46 Jahren an ALS gestorben. Mit der Aktion wollte er auf die Krankheit aufmerksam machen. Menschen aus aller Welt nahmen sich einen Eimer, füllten ihn mit Eiswasser und filmten sich dabei, wie sie den Eimer über ihrem Kopf ausleerten. Damit sollte die Paralyse der ALS-Betroffenen simuliert werden. : Bill Gates, Charlie Sheen oder Marco Reus. (dpa)

