Sind Corona- und Grippeimpfung zusammen möglich?

Der Herbst ist da und mit ihm auch die Frage nach der Grippeimpfung. Doch kann man diese eigentlich zusammen mit einer Impfung gegen Corona bekommen?

Die Frage, ob eine Corona- und Grippeimpfung gleichzeitig möglich sind, beschäftigt derzeit wieder viele Menschen, insbesondere mit der Ankunft der neuen Grippesaison und der fortlaufenden Corona-Pandemie. Ob man beide Impfungen zusammen erhalten kann, erfahren Sie hier.

Übrigens: Bezüglich der Symptome sind das Coronavirus und die Grippe manchmal gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Der größte Unterschied besteht allerdings im Beginn der Symptome.

Corona- und Grippeimpfung: Sind sie zusammen möglich?

Die gleichzeitige Impfung gegen COVID-19 und die Grippe ist für das Bundesgesundheitsministerium ein Thema von großer Bedeutung. Beide Krankheiten können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, insbesondere für Risikogruppen wie ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen. Laut dem Ministerium wird daher die Auffrischung der COVID-19-Impfung und zusätzlich eine Grippeschutzimpfung empfohlen, insbesondere für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten.

Wie das Bundesgesundheitsministerium schreibt, ist es durchaus möglich, beide Impfungen während eines einzigen Termins zu erhalten. Die Impfungen könnten an unterschiedlichen Gliedmaßen verabreicht werden, beispielsweise die Grippeimpfung am linken Oberarm und die Corona-Schutzimpfung am rechten Oberarm.

Wie die Pharmazeutische Zeitung berichtet, teilt der Weltapothekerverband FIP in einer neuen Leitlinie mit, dass die gleichzeitige Verabreichung von Grippe- und Corona-Impfung sicher ist und die jeweiligen Impfquoten verbessern kann. Die Leitlinie enthält auch Ergebnisse von drei klinischen Studien, die die Sicherheit der gleichzeitigen Gabe von Influenza- und Covid-19-Impfung belegen.

Gleichzeitige Impfung gegen Grippe und Corona: Diese Nebenwirkungen kann es geben

Laut Bundesgesundheitsministerium sollte die COVID-19-Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie durchgeführt werden. Bei der gleichzeitigen Gabe von COVID-19-Impfstoffen und Influenza-Impfstoffen kann es zu vermehrten, vorübergehenden lokalen und systemischen Impfreaktionen kommen, wie beispielsweise Schmerzen an der Einstichstelle oder Fieber.

Übrigens: Obwohl sich viele Menschen nicht mehr mit COVID-19 befassen wollen, kommt man ab und an nicht mehr um einen Corona-Test herum. Dabei kommt automatisch die Frage auf, was der CT-Wert eigentlich bedeutet.