18.01.2019

mit Bauprojekten In der Dorfstraße in Sielenbach kann ein Einfamilienhaus errichtet werden. Sollte dort mal ein Kreisverkehr geplant werden, ist dafür noch genügend öffentliche Fläche vorhanden. Und in Unterhaslach wird entsprechend der Vorschriften eine Biogasanlage aus Gründen der Sicherheit eine sogenannte Umwallung erhalten.

Energieform Für die Errichtung einer E-Station für Autos und Fahrräder in Sielenbach ist mit Kosten von gut 10000 Euro und staatlicher Förderung zu rechnen. Der Gemeinderat wird sich vor Ort informieren.

Arbeitsgeräte Der Bauhof darf eine Schlagbohrmaschine und weitere Geräte kaufen, die Gesamtkosten betragen über 1000 Euro.

genehmigt An die First Responder in Adelzhausen überweist die Gemeinde wie erbeten pro Einwohner 50 Cent, insgesamt 900 Euro. Der Bürgermeister betonte den Stellenwert dieser Einrichtung in der Nachbarkommune.

Bürgermeister Echter hat an alle Hundebesitzer einen Brief gerichtet und sie daran erinnert, dass eine Verschmutzung durch Hundekot eine Ordnungswidrigkeit darstellt: „Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft.“ (jeb)

Themen Folgen