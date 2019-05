vor 58 Min.

Josef Tränkl hat einen Brief erhalten, demzufolge auf dem Flugplatz in Augsburg der Flugbetrieb auf das Fünffache ansteigen könnte. Airbus Helicopter wolle dort Schulungen durchführen. Auch Bürgermeister Markus Winklhofer kennt dieses Schreiben; er wird den Vorgang im Auge behalten, geht aber davon aus, dass das betroffene Gebäude auf dem Augsburger Teil liegt und damit Angelegenheit der Stadt wäre.

Die alte Schule in Gebenhofen kann im September besichtigt werden. Sie wird am Tag des offenen Denkmals geöffnet.

Im Mühlweg in Affing ist es jüngst zu einem Wasserrohrbruch gekommen, berichtete Gerhard Faltermeier. Winklhofer sah keinen akuten Handlungsbedarf, dennoch soll die Angelegenheit bald erledigt werden. In diesem Zusammenhang informierte Winklhofer, dass die Ausschreibung des Leistungsverzeichnisses wegen überhöhter Preise aufgehoben werden musste (wir berichteten). In diesem Jahr werde die Gemeinde deshalb unvorhergesehene Arbeiten im Notfall sofort vergeben, oder im Einzelfall Angebote einholen. Im nächsten Jahr müsse sich der Gemeinderat dann erneut mit der Thematik befassen, so Winklhofer.

Wenn es so stark regnet wie am Dienstag, wird im Kirchweg in Mühlhausen Schotter runtergespült. Manfred Klostermeir erklärte, dass es sich dabei um keinen Einzelfall handle, und brachte eine Lösung mit Rasengittersteinen ins Gespräch. (jeb)

