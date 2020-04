vor 18 Min.

1500 Euro Schaden: Unbekannte schrauben Dachrinnen ab

In Baar schrauben Unbekannte am Montag und Dienstag rund 20 Meter Dachrinne im Wert von 1500 Euro ab. Die Polizei sucht Zeugen.

In Baar schrauben Unbekannte am Montag und Dienstag rund 20 Meter Dachrinne im Wert von 1500 Euro ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Montag und Dienstag in Baar Dachrinnen abgeschraubt. Am Gebäude der Kläranlage und dem Haltestellenhäuschen am Ortsausgang in Richtung Osterzhausen wurden laut Polizei mindestens 20 Meter Dachrinne sowie die dazugehörigen Fallrohre (acht Meter) entwendet.

Gesamtwert der Dachrinnen bei 1500 Euro

Der Gesamtwert der Kupferrinnen beträgt ca. 1500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (AZ)

Themen folgen