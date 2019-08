vor 19 Min.

20 neue Bauplätze entstehen in Zahling

Im Obergriesbacher Ortsteil Zahling sollen 20 Bauplätze entstehen. Der Gemeinderat beschloss nun den Vorentwurf für das 1,9 Hektar große Areal.

Von Stefanie Brand

Sophia Lobinger vom Landschaftsarchitekturbüro Stadt Land Fritz brachte die Entwürfe für den Bebauungsplan im Baugebiet Zahling mit in die Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats. Ihre Vorstellungen glichen einer Punktlandung. Zumindest beinahe. Im Obergriesbacher Ortsteil Zahling plante sie auf einer Fläche von 1,9 Hektar. Die Baufläche beläuft sich auf 1,2 Hektar. 20 Grundstücke sollen dort entstehen.

Höhenlinien des Geländes sind eine Herausforderung

Eine Herausforderung stellte sich vor allem durch die Höhenlinien des Geländes. Die Grundflächenzahl setzte sie mit 0,3 fest. 70 Prozent Überschreitung sind für Garage und Zufahrten erlaubt. Die Firsthöhe legte Sophia Lobinger auf acht Meter fest, was auch bedeutet: Erlaubt sind im künftigen Baugebiet in Zahling Häuser mit Erdgeschoss und einem Dachgeschoss, bei dem der Kniestock sich auf 1,50 Meter belaufen wird. Die Firstrichtung ist festgesetzt, die Dachform nicht. Lediglich die Länge des Zwerggiebels ist auf ein Drittel beschränkt. 15 Prozent Grünflächenanteil sollen dafür sorgen, dass nicht nur Schotterbeete entstehen, sondern Wiesen, Rasen und Vegetationsflächen.

Geplanter Zaun sorgt für Diskussionsstoff

Für Diskussionsstoff sorgten vor allem zwei Faktoren: Zum einen ging es um den Zaun, den Sophia Lobinger auf eine Maximalhöhe von 1,20 Meter festgelegt hatte. Zudem sollte dieser blickdurchlässig sein und ohne Sockel errichtet werden.

Um eine einheitliche Linie in den aktuellen Baugebieten umzusetzen, entschied sich die Mehrheit der Räte dazu, in Zahling eine Zaunhöhe von 1,30 Meter zuzulassen – wie im Baugebiet Am Bahnhof in Obergriesbach. Auch hier wurde einst diskutiert, aus Lärmschutzgründen eine höhere Einfriedung zu genehmigen. Allerdings liegen in Zahling zwischen Haus und Straße sieben Meter Abstand. Zudem liegt die Straße höher und der Schall breite sich nach oben aus, versuchte Stephan Fritz vom Landschaftsarchitekturbüro zu erklären. Ein Sockel darf errichtet werden, falls dieser aufgrund der Hanglage und der Bodenverhältnisse benötigt wird.

Gemeinderäte votieren einstimmig dafür

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte den Bebauungsplanentwurf. Nadine Bromberger von der Verwaltungsgemeinschaft Dasing erklärte, dass nun im vereinfachten Verfahren Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit beteiligt werden.

Genau dieser Verfahrensschritt wurde beim Bebauungsplan Südwestlich der Talstraße in Obergriesbach bereits erledigt. Die Stellungnahmen lagen vor, führten aber zu keinerlei gravierenden Änderungen, sodass dieser Bebauungsplan nach Bekanntmachung rechtskräftig wird.

