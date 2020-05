15:30 Uhr

33-Jähriger schlägt zu - neun Anzeigen wegen Verstoß gegen Beschränkungen

In einer Hütte in Adelzhausen kommt es zu einer Auseinandersetzung. Insgesamt neun Personen feiern eine Party, als ein 33-Jähriger zu schlägt.

Zu einer Auseinandersetzung nach Adelzhausen wurden die Polizeibeamten am Freitagvormittag gerufen. Ein 33-Jähriger ging laut Polizei in einer Hütte auf eine andere Person los. Vor Ort trafen die Beamten neun Personen zwischen 31 und 38 Jahren an. Der 33-Jährige hatte einen 34-Jährigen durch einen Faustschlag leicht im Gesicht verletzt.

33-Jähriger bekommt gleich zwei Anzeigen

Zuvor hatten die Personen laut Polizei augenscheinlich noch miteinander in der Hütte gefeiert. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 33-Jährigen wurde gegen alle Personen vor Ort eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. (AZ)

