11:20 Uhr

45.000 Euro Schaden: Unbekannter stiehlt Harley aus Lagerhalle

Ein Dieb bricht in der Nacht auf Montag in eine Lagerhalle in der Gröbenrieder Straße ein und nimmt ein teures Motorrad mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Dieb hat in der Nacht zum Montag in Dachau ein Motorrad der Marke Harley Davidson im Wert von rund 45.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brach er dazu in eine Lagerhalle an der Gröbenrieder Straße ein, nachdem er zuvor die Türe aufgehebelt hatte.

Motorrad-Diebstahl in Dachau: Polizei sucht nach Zeugen

Aus der kleinen Halle, die sich neben dem Wertstoffhof befindet, nahm er nicht nur das Motorrad, sondern auch etwas Bargeld mit. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Dachau bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (nsi)

