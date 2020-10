16:43 Uhr

64-Jähriger will Supermarkt nicht verlassen: Polizei muss kommen

Ein 64-Jähriger begeht in einem Supermarkt in Schrobenhausen Hausfriedensbruch. Weil er den Markt nicht verlassen will, nimmt ihn die Polizei in Gewahrsam.

Uneinsichtig hat sich ein 64-Jähriger in Schrobenhausen gezeigt. Er beging am Montag gegen 16 Uhr Hausfriedensbruch in einem Supermarkt.

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann das Geschäft, um Alkoholika zu kaufen. Den Mitarbeitern des Supermarkts war der 64-Jährige bereits bekannt. Er reagierte weder auf die Anweisungen des Personals noch auf die der Polizeibeamten. Auch der Aufforderung, den Supermarkt zu verlassen, kam er laut Polizei nicht nach.

Mann muss Abend in Arrestzelle der Polizei verbringen

Als auch der von den Beamten ausgesprochenen Platzverweis wirkungslos blieb, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Der 64-Jährige durfte erst am späten Abend die Zelle der Polizeiinspektion verlassen. Nun muss er sich wegen Hausfriedensbruchs verantworten. (dehe)

