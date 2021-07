Brücke über die Ecknach ist demnächst fertig

Die Bauarbeiten in Adelzhausen werden zwei Wochen früher als geplant abgeschlossen. Voraussichtlich ab Donnerstag ist die Brücke befahrbar.

Endspurt bei der Brückenerneuerung in Adelzhausen: Die Bauarbeiten, die ursprünglich bis zum 6. August geplant waren, können rund zwei Wochen früher fertiggestellt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Ab Mitte kommender Woche kann der Verkehr über das neue Bauwerk fahren.

Am 29. März wurde mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der rund 70 Jahre alten Ecknachbrücke im Zuge der Staatsstraße in Adelzhausen begonnen. Aufgrund der Leistung der bauausführenden Firma Grimmbacher und der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Adelzhausen, den Anliegern und allen anderen Beteiligten, könne die neue Brücke rund zwei Wochen früher als geplant für den Verkehr freigegeben werden, so das Staatliche Bauamt.

Kommende Woche werden noch Restarbeiten erledigt

Anfang der kommenden Woche werden die Geländer montiert und die wesentlichen Restarbeiten erledigt, damit der Verkehr voraussichtlich ab Donnerstag, 22. Juli, über die neue Brücke fahren kann. Falls sicherheitstechnisch möglich, werde der Fußgängerverkehr bereits früher zugelassen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Beschichtung des Geländers kann ohne größere verkehrliche Einschränkungen nach der Verkehrsfreigabe erfolgen.

Bauamt investiert in Brücke rund 400.000 Euro

Bei der Erneuerung des Brückenbauwerkes wurden die Gehwege in Abstimmung mit der Gemeinde Adelzhausen beidseitig verbreitert. Das Staatliche Bauamt Augsburg investiert rund 400.000 Euro in die Erneuerung des Brückenbauwerkes. (AZ)